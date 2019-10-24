Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве защитной стены в штате Колорадо, но затем уточнил, что это была шутка. Об этом сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы строим стену на границе Нью-Мексико и мы строим стену в Колорадо. Мы строим красивую стену, большую, которая действительно будет эффективна, которую нельзя перелезть, нельзя обойти", - заявил Трамп во время предвыборного выступления в Питтсбурге. Спустя несколько часов Трамп сам объяснил в твиттере, что он говорил о строительстве стены в Колорадо в шутку (Kiddingly).

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Общественность с настороженностью отнеслась к заявлению президента США. Губернатор штата Колорадо Джаред Полис, также в твитере, заявил, что его штат с Мексикой не граничит.

Строительство стены на южной границе с Мексикой было одним из ключевых обещаний президентской кампании Трампа в 2016 году. Так он хотел остановить поток нелегальных мигрантов, которые прибывают из Мексики в США.

В сентябре контролируемая Демпартией Палата представителей Конгресса США проголосовала против распоряжения Трампа о чрезвычайном положении, которое он издал, чтобы получить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщала "Страна", Чак Шумер обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он задействовал $771 млн, первоначально предусмотренных "на сдерживание РФ", для строительства стены против нелегалов на мексиканской границе США.

Напомним, что Трамп заявил, что отказывается от введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе против нелегалов.