Как показали предварительные результаты проверки на детекторе лжи, народный депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк упрекает себя за недостаточный уровень образованности для работы в Верховной Раде. Об этом со ссылкой на заявление председателя научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетты Половниковой сообщает "Украинская правда".

О результатах тестирования Марусяка полиграфолог рассказала после проведения исследования.

"Получены определенные реакции, свидетельствующие, что исследуемое лицо терзает себя, так как считает, что имеет недостаточно образования и знаний для работы в Верховной Раде", - отметила Половникова.

Она добавила, что депутат не скрывал какую-либо информацию о получении средств за проваленный законопроект. Также, по словам Половниковой, Марусяк никого из коллег по партии не подозревает в получении взятки.

А сам Марусяк заверил, что не упрекает себя за недостаток знаний.

"Я себя за это не упрекаю. Все у меня с этим хорошо. Я вхожу в этот ритм. Совершенно новый вид деятельности. К этому времени я никогда не был публичным лицом, поэтому для меня это необычная ситуация", - прокомментировал нардеп.

Полиграфолог сообщила, что окончательные результаты исследования будут известны 25 октября во второй половине дня.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, зачем во фракции "Слуги народа" проверяют депутатов на детекторе лжи.

Мы сообщали, что и в партии "Голос" согласились пройти проверку на детекторе лжи, если возникнет такая необходимость.