Партия "Слуга народа" перенесла съезд политсилы, который был запланирован на конец октября и на котором должны избрать нового председателя партии. Об этом заявил первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко. По его словам съезд состоится до 15 ноября.

"Раньше планировали в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть. До середины ноября проведем, потому что есть вопрос об участии в выборах в ОТО, съезд должен принять решение об участии в этих выборах", - сообщил Корниенко.

При этом он не смог ответить, изберут ли именного его новым председателем партии, отметив, что это будет решать съезд.

Ранее "Страна" писала о том, что Арахамия опроверг слухи о своем увольнении с должности главы фракции "Слуга народа".

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