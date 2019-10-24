В четверг, 24 октября 2019, власти Индии и Пакистана подписали исторический договор о границе в спорном регионе Кашмир, где ранее проходили бои между ними. Об этом сообщает DND.

"В четверг на линии разграничения в Картарпур Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе. Она предусматривает открытие Картарпурського коридора, что, с одной стороны, позволит индийским сикхам совершать паломничества к месту рождения их духовного лидера Баба Гуру Нанака, а с другой - существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году почти дошло до открытой войны", - говорится в сообщении.



Договор был подписан именно накануне празднования 550-летия со дня рождения духовного лидера сикхов. Индия и Пакистан перед тем, как достичь этой важной сделки, прошли через 3 раунда сложных переговоров.

Напряженность и спорадические боевые действия между ними продолжались в Кашмире многие годы.

Как сообщала "Страна", буквально за несколько дней до подписания мирного соглашения, на линии разграничения между индийской и пакистанской частями спорного региона Кашмир вновь произошли столкновения. С обеих сторон имеются пострадавшие.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе.

