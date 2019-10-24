Если народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк знала о предложениях взяток и скрыла это от правоохранительных органов, то это можно квалифицировать как уголовное преступление. Такой комментарий дал "Стране" киевский адвокат Иван Войтович по поводу результатов тестирования Василевской-Смаглюк на полиграфе.

По словам юриста, по закону депутат была обязана сообщить о преступлении.

"Полиграфолог пришел к выводу, что народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк пыталась скрыть, что ей известно о каких-то предложениях вознаграждения за решение вопросов. Во-первых, Ольга Василевская-Смаглюк обязана сообщать обо всех известных ей таких случаях коррупции, и они должны расследоваться. Во-вторых, сокрытие коррупционных преступлений может образовывать отдельный состав преступления, предусмотренного статьей 396 УК Украины: сокрытие преступления (даже если Ольга Василевская-Смаглюк заранее не обещала такого сокрытия), - считает Войтович.

Напомним, проверка депутатов из "Слуги народа" на полиграфе инициирована после скандала с провалом голосования на комитете за проект закона, касающийся недвижимости. Возникли подозрения, что некоторые нардепы взяли деньги за провал голосования. Президент Владимир Зеленский попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.

Ранее "Страна" приводила слова главного полиграфолога Украины, расценившего тестирование "слуг народа" как фарс.