Перед увольнением с должности начальника Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк обсуждал сообщение о подозрении главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Так, 23 октября в интервью радио "Новое время" Сергей Горбатюк связал свое увольнение с нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дело о "преступной организации Януковича", поскольку "сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров". Он также добавил, что некоторым из них возможно сообщить о подозрении, имея в виду Андрея Богдана.

Теоретически возможно, что подозрение будет вынесено после увольнения Горбатюка, так как следователи пока остались на месте. Но практически это маловероятно. Эту угрозу в ГПУ могут "подвесить" и активировать в нужный момент, когда противостояние внутри Зе-команды дойдёт до критической точки.

Скриншот: t.me/stranaua

Напомним, по данным СМИ, 21 октября в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану. Его подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова. По мнению следствия, действующий глава Офиса президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Также мы писали, что прокурор Горбатюк обжалует свое увольнение через суд.