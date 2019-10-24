По состоянию на день четверга, 24 октября, до 14:00, вылет премьер-министра Алексея Гончаруку из Киева задерживается из-за погодных условий. Он планировал совершить сегодня рабочий визит в Черновицкую область.

Об авиарейсе сообщил в комментарии директор Черновицкого аэропорта Борис Морской. Его цитирует Укринформ. "Пока погода не позволяет вылететь из Киева", - сообщил он.

Морской также отметил, что аэропорт Черновцов полностью готов к приему этого и других рейсов. Однако из-за сильного тумана авиакомпания, обслуживающая рейс, его перенесла. В ряде регионов Украины господствуют сильные туманы, что вносит коррективы в работу аэропортов и авиакомпаний.

Как сообщала "Страна", аэропорты Киева, Николаева, Одессы и Ивано-Франковска сегодня отменяют или задерживают рейсы из-за густого тумана. Также по данным журналистов семь морских портов Украины ограничили работу из-за тумана. Ограничения затрагивают грузовые операции с зерновыми и лоцманскую проводку. Через два морских канала закрыто движение.

Напомним, что в Киеве дали рекомендации мерах предосторожности о жизни в условиях смога