Во фракции "Слуга народа" работает "внутренняя служба безопасности", которая анализирует, кто как в комитетах себя ведет и как голосует. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко.

"Я не думаю, что массово это произошло. Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но, "большой брат" все видит. Скажу, что "большой брат" вышел на уровень комитетов. Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь - в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией. Уже есть несколько таких случаев", - сказал Корниенко и добавил, что "служба безопасности" – это в том числе депутаты, которые более информированы, чем другие и они не следят, но, скажем так, делают выводы.

По словам Корниенко, таких депутатов в "службе безопасности" фракции достаточно, но телефонов коллег они не прослушивают. Они присматриваются к нардепам, которые занимают "категорически малоконструктивную позицию в некоторых вопросах", в частности, интересуются, сам нардеп к этому пришел, или были какие-то советчики.

Кроме того, Корниенко рассказал, что представители крупных промышленных групп ходят вокруг депутатов еще с 29 августа (начало работы новой Рады), но пока не было подтверждений, что им как-то удалось договориться с нардепами о сотрудничестве.

Заместитель председателя фракции СН рассказал, что о похождениях представителей олигархов постоянно говорит и "служба внутренней безопасности", и сами депутаты рассказывали.

Он отказался назвать олигархов, от которых уже приходили, только отметил, что "олигархи все известны, они в топ-100 входят".

Ранее "Страна" писала о том, что полиграфолог заявил, что нардеп Василевская-Смаглюк не получала взяток, но знает о подобных предложениях другим.

Также мы сообщали, что Арахамия заявил, что в четверг покажет по ТВ свидетеля по делу о взятках для нардепов.