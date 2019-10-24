Четверо депутатов Киевского городского совета досрочно сложили полномочия, так как они были избраны в Верховную Раду. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению Киевсовета, сложили полномочия Олег Макаров и Андрей Осадчук из группы "Киевская команда" (в парламенте – в составе фракции "Голос"). Вместо них депутатами Киевсовета стали Надежда Пестерева и Виктор Яцык.

Вместо Натальи Приходько, прошедшей в Раду от "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутатом от фракции "Солидарность" стал Андрей Билозир.

Новым депутатом от фракции "Единство" стал Юрий Куренной (вместо ушедшего в парламент Игоря Киселева, фракция ОПЗЖ).

Напомним, 24 октября Киевсовет после пятимесячного перерыва впервые собрался на заседание.

Также мы писали, что Кличко обратился в Раду с предложением распустить Киевсовет.