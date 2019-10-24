Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел жалобу экс-мэра Славянска Нели Штепы и обязал Украину выплатить ей денежную компенсацию, заявил ее адвокат Александр Тананакин, пишет Интерфакс-Украина.

"Штепа жаловалась на длительное безальтернативное содержание под стражей. Суд удовлетворил эту жалобу и признал нарушение ст. 5 и ст.6 Европейской конвенции по правам человека. Он также присудил выплатить ей денежную компенсацию в сумме 3600 евро (2600 евро в качестве компенсации за нарушенное право и 1000 евро на правовую помощь)", - сказал Тананакин. По его словам, компенсация должна быть выплачена его подзащитной в течение 1-3 месяцев.

Напомним, Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

23 октября 2019 года Орджоникидзевский суд Харькова назначил обвинительный акт к слушанию на 15 ноября.

Напомним, что в июле суд в Украине по делу скандальной экс-мэра Славянска снова перенесли.

Также мы писали о том, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу Штепы в приоритетном порядке.