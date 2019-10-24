Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Учетная ставка НБУ, или ставка рефинансирования - это норма процента, взимаемого Нацбанком при рефинансировании коммерческих банков. Это монетарный инструмент, с помощью которого банк устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов.

С 6 сентября ставка была обозначена на уровне 16,5% годовых. Таким образом, в пятницу она понизится на 1%.

"Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит устойчивую тенденцию к замедлению инфляции до цели 5%", - сказано на странице банка.

По словам правления НБУ, основой такой устойчивой тенденции служит постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является стремительное замедление базовой инфляции.

"Жесткая монетарная политика стала одной из причин укрепления обменного курса и улучшения инфляционных ожиданий. Это заметно сказывается на ценах и превышает влияние факторов, которые, наоборот, давят на цены в сторону повышения, в частности, влияние все еще устойчивого потребительского спроса", – указывает регулятор.

По прогнозам НБУ, инфляция в этом году снизится до 6,3%. В следующем войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочных 5% в конце 2020 года.

Как ожидают в банке, наиболее резкое снижение учетной ставки произойдет в течение 2020 года вместе с возвращением инфляции к целевому диапазону и улучшением инфляционных ожиданий.

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