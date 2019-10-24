Премьер-министры Японии и Южной Кореи Синдзо Абэ и Ли Нак Ён в ходе переговоров согласились с необходимостью нормализации отношений. Ранее отношения между Токио и Сеулом обострились на фоне торговых разногласий. Об этом сообщает Associated Press.

По словам первого заместителя министра иностранных дел Южной Кореи, в ходе переговоров стороны согласились, что ситуация с натянутыми отношениями должна быть изменена, а координация между государствами, а также с Вашингтоном - восстановлена.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Японии, премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что сотрудничество двух стран "чрезвычайно важно".

Во время переговоров премьер-министр Южной Кореи, прибывший в Токио для участия в церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито, вручил Абэ письмо от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина с пожеланиями укрепления межгосударственных отношений.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский также посетил интронизацию нового императора Японии и провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.