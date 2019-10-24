Для сотрудников Генпрокуратуры 23 и 24 октября стали судными днями. В эти дни на Броварском проспекте в Международном выставочном центре в Киеве сдавали тесты около 2 000 сотрудников Центрального аппарата ГПУ.

У каждого тестируемого был свой отдельный столик с ноутбуком, вещи с собой брать не разрешали. Даже с водой не пускали - чтоб в сердцах не залили клавиатуру ноутбука. При поддержке международных доноров, выделивших 7,5 миллиона гривен команде генпрокурора Руслана Рябошапки на программу реформирования криминальной юстиции, была разработана программа тестирования с 6 000 вопросов по всем областям права.

Прокурорам необходимо было набрать проходной балл - 70 из 100. Во время первого дня сдачи тестов не обошлось без эксцессов - один сотрудник прибыл на тестирование и вручил комиссии заявление об отказе сдавать тесты из-за якобы их незаконности. Другой прокурор пытался воспользоваьься смартфоном и подсмотреть правильный ответ, но был выдворен из зала.

Кое-кто, то ли действительно из-за травмы, то ли для перестраховки пришел на тесты на костылях. Не исключено, что костыли были нужны, чтобы в случае неуспешного прохождения тестов обжаловать результат в суде и настаивать что сдавал тесты в болезненном состоянии.

Как рассказывали нам на условиях анонимности сотрудники, успешно сдавшие тесты - вопросов по Уголовному и Уголовному процессуальному праву как раз было 40 и 30 - аккурат на проходной балл. Остальные 30 вопросов по Европейской конвенции и другим областям права.

В то же время при квалификационном оценивании судей, проводившемся при Порошенко, вопросов было всего 500 и проходной балл был 50 из 100. Немало шуток в прокурорском сообществе вызвала фигура главного военного прокурора Виктора Чумака, который с задором раздавал комментарии прессе о начале переаттестации в кулуарах Выставочного центра.

При этом прокуроры подшучивали, что его самого не мешало бы усадить за ноутбук, после того как он опростоволосился с вручением подозрения экс-министру юстиции Елене Лукаш.

Как пишет в своем Facеbook журналист Владимир Бойко - замгенпрокурора Виталий Касько якобы до начала тестирования также попал впросак - проверял работоспособность компьютерной программы на базе Академии прокуратуры и набрал всего 38 баллов из 100. Естестенно никто его не уволил, так как руководство освобождено от аттестации.

Результаты первого дня тестирования 23 октября стали совсем неутешительными для многих прокуроров. Из 1 100 сотрудников первой волны, не набрали проходные 70 баллов около 300 человек. В прокурорской группе в Facebook пишут, что не смогли одолеть компьютер даже классные профессионалы с многолетним стажем работы.

По некоторым данным не добрали баллов в основном возрастные сотрудники, которые уже подумывали о пенсии. Но среди аутсайдеров попадаются и некоторые руководители среднего звена помоложе. В целом в каждом отделе ГПУ есть пара-тройка людей, заваливших тесты.

Как выразился один из успешно сдавших прокуроров в Facebook после тестирования: "Такое впечатление, что изнасиловали, а сообщить никуда не могу". Всем не сдавшим коллеги советуют немедленно подавать иски в Окружной админсуд и обжаловать саму аттестацию, чтобы получить шанс сохранить рабочее место.

Вчера в ГПУ обнародовали список набравших 70 баллов и более. Правда количество набранных баллов не выставили. Среди них немало одиозных персонажей. К примеру - следователь ГПУ Руслан Ижук, обращавшийся в Печерский суд с ходатайствами о доступе к телефонии известных журналистов из программы "Схемы".

Среди фамилий сдавших отсутствует и знаменитый опальный прокурор Константин Кулик. То ли сдает во второй волне, то ли решил не аттестовываться вовсе и ждет назначение на новую должность. Как бы там ни было Генпрокуратура поредеет и без сокращения уже после первого этапа (по разным прогнозам как минимум на 400-450 человек). В это число войдут как не сдавшие тесты, так и те кто не стал подавать заявление установленного образца или подал свой вариант заявления, как уволенный Сергей Горбатюк.

В юридических кругах прогнозируют, что до окончания переаттестации прокуратур всех уровней, а это минимум до 1 сентября следующего года этот правоохранительный орган будет фактически парализован. Ведь не набравшие необходимые баллы будут досиживать до приказа об увольнении, получать зарплату и бездельничать. А те, кто прошел первый этап будут готовиться к следующим. Поэтому даже если взять во внимание что новые руководители в прокуратуре Рябошапки конкурс не проходят, то им попросту не с кем будет работать. Пока не пройдет эта турбулентность под названием переаттестация.

Естественно это негативно скажется на защите прав простых граждан - ведь досиживающему до увольнения прокурору уже будет "до лампочки" итог судебных рассмотрений и качество досудебного расследования. А тем кого не уволили из областей и районов работать будет некогда - ведь придется штудировать тесты, чтоб не уволили.