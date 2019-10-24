В четверг, 24 октября, в рамках переаттестации прокуроров завершилось тестирование на знание законодательства среди претендентов на работу в Офисе генпрокурора. Об этом в Facebook сообщил глава аттестационной комиссии Александр Леменев.

По его словам, в письменном экзамене приняли участие 1088 прокуроров, 197 из них тест провалили, а 177 не явились.

По предварительным результатам, переаттестацию в обновленную Генпрокуратуру не прошли около трети прокуроров.

"За два дня: 1 088 прокуроров, из которых проходят дальше 774, не сдали экзамен 197, не явились 117. Отсев составляет 29%", - написал Леменев.

По его словам, вопросы на экзамене касались базовых тем, а чтобы пройти на следующий этап, необходимо было получить 70 баллов из 100.

Скриншот, фото: Facebook/ Олександр Лємєнов

Напомним, в ГПУ объявили об увольнении всех прокуроров, что отказались от переаттестации.

Также мы писали, что прокуроры оспаривают в суде приказ Рябошапки о тотальной переаттестации.