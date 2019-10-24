В "Слуге народа" началась травля депутата Евгения Шевченко. Он получил в свой адрес шквал критики после того, как принял участие в программе российского ТВ.

Нардеп выступил на передаче "Большая игра", которая выходит на Первом канале. Там он заявил, что мир на Донбассе срывают националисты. Также он раскритиковал украинизацию и призвал выполнять 10 статью Конституции, которая гарантирует равные права для развития русского языка.

По информации "Страны", в следующий понедельник "проступок" Шевченко будут разбирать на заседании фракции "Слуги народа". Хотя он по большому счету заявил то же, о чем говорил перед выборами Владимир Зеленский, чем и завоевал поддержку избирателей.

В инциденте с Шевченко "Слуга народа" показывает себя партией, которая мало чем отличается от своих предшественников - БПП и "Народного фронта". Атака на Шевченко - маркер еще и того, что никто не собирается проводить ни языковую либерализацию, ни устанавливать мир на Донбассе.

"Страна" разбирала эту историю.

О чем говорил Шевченко на российском ТВ

Депутат, выступая в российском эфире, заявил, что в торможении мирных инициатив виноваты националисты. По сути это первое официальное признание такого порядка: обычно власть говорит, что срывают мир сепаратисты или Москва.

"Ситуация, которая сложилась в обществе по формуле Штайнмайера, была брошена в общество радикально настроенными националистами, у которых в принципе политика заключается во вражде, в войне. Мы сейчас сделали паузу, и я думаю, что правоохранители разберутся: кто это сделал, почему и кому это выгодно.

Я уверен, что нормандский процесс будет запущен, переговоры возобновятся, и уже с новым президентом президенты России, Франции, глава Германии смогут договориться, найти новую формулу и вывести этот кризис из Украины", - заявил он.

При этом Шевченко защищал и позицию Зеленского - о том, что встречаться в нормандском формате можно и без разведения войск.

"Мы не можем понять, в чем логика условий по разведению войск. Если российская сторона также заинтересована в том, чтобы в Украине был мир, почему нельзя провести первичные переговоры без развода войск? Потому что вы понимаете, что есть элемент недоверия с российской стороны. Но как бы там ни было, Россия уже проявила акт агрессии, и люди уже боятся. В обществе существует мнение, что Россия просто обманет в очередной раз Украину. Мы войска отведем, а она эту территорию захватит, линии у нас будут ославлены. В этом и весь сыр-бор в Украине", - объяснил нардеп.

Он повторил еще один тезис Зе - о том, что Минские соглашения это тяжелое наследство Порошенко.

"Этот первый шаг, который предусматривает формула Штайнмайера, не наша сторона делала, а предыдущая власть и предыдущий президент Порошенко. Нам приходится в этом разбираться и за все это отвечать. Но вы понимаете, это формализм. Если вы действительно хотите, чтобы у нас были нормальные отношения, чтобы в Украине наступил мир, нужно идти на уступки. Россия все равно должна уступить где-то. Пока мы не видим, чтобы Россия в чем-то уступала, и это проблема".

При всем этом Шевченко считает, что Украина и Россия могут восстановить отношения.

"Мы понимаем, что у Украины появился шанс в связи с избранием нового президента этот конфликт закрыть и перейти к мирным переговорам и мирной жизни. Но я хочу заявить, что Россия тоже должна понимать, что у нее появился шанс восстановить отношения с Украиной. И эти шансы очень хрупки.

Мы хотим раноправия и партнерских отношений, и хотим, чтобы отношения развивались в мирную сторону. Но мы также хотим уважения и равноправия", - заявил он.

При этом Шевченко делал и достаточно жесткие заявления, которые вообще похожи на Порошенко:

"Украинская армия уже не та, что была в 14-м году. Не забывайте, что в историческом аспекте Украина давала отпор многим своим врагам и выстояла, невзирая ни на что. Поэтому позиция силы к Украине неприменима".

Одно из самых резонансных заявлений коснулось русского языка. Шевченко намекнул, что именно запрет его как регионального привел к войне на Донбассе.

"Лично я считаю, что первая проблема, которую мы должны снять, - это языковая и культурная. Потому что языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу в обществе, и мы знаем, к чему это привело. Люди должны говорить на том языке, на котором хотят. Тем более, у нас есть 10 статья Конституции, которая гарантирует эти права".

Нардеп также призывает обе стороны "найти мужество, чтобы просто простить. Одна сторона другой должна простить".

Шевченко тем не менее совсем уж в "зраду" не ударялся и даже говорил, что Украина не примет Минских соглашений.

"Общество украинское в целом не воспринимает Минские соглашения. Вопрос не в формуле Штаймайера или еще чем-то. У нас люди не воспримут, чтобы кто-то где-то в регионах имел больше прав и полномочий, чем они. Вести переговоры с нами в стиле - есть Минский процесс и все, выполняйте, - ни к чему не приведет", - заявил он.

Кто такой Евгений Шевченко

Народный депутат родом из Мелитополя Запорожской области. Он родился в 1972 году. По образованию - юрист.

Занимал руководящие должности в компаниях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H", "Агросталь", "Цветмет" и других предприятиях. То есть он торгует металлом.

В 2012 году беспартийный Шевченко баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец в 75 округе Запорожской области. В 2019-м пошел на выборы уже от партии "Слуга народа", баллотировался по 76 округу в Запорожской области.

На время выборов он был физлицом-предпринимателем. Известно также, что во время президентских выборов этого года он был доверенным лицом тогда еще кандидата Владимира Зеленского.

В парламенте Евгений Шевченко является членом Комитета по вопросам экономического развития, а также главой подкомитета по вопросам промышленной политики.

Критика однопартийцев

После эфира на Шевченко набросился нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, который порекомендовал коллеге "прийти на сессию в костюме матрешки".

"Депутат от СН Евгений Шевченко, раз решил почистить коменты, напишу тут, с такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины", - написал Лерос.

Другие депутаты тоже начали критиковать Шевченко. Лиза Богуцкая написала: "Евгений, вам не кажется, что вы о Бойко с Медведчуком ничем не отличаетесь? Те тоже из "добрых побуждений" к Путину летают". Сам Шевченко на это ответил, что ему так не кажется и что он отставивает интересы государства.

Первый заместитель главы фракции Александр Корниенко рассказал журналистам, что Шевченко могут исключить из фракции. "Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию ,что лучше этого не делать", - заявил Корниенко.

По информации "Страны", исключение может состояться уже в понедельник.

"Идите в БПП". Реакция депутата на обструкцию

Сам Шевченко прокомментировал "Стране" нападки на него.

"Я отстаиваю интересы Украины. Моя миссия выступления была такая, чтобы все увидели, что у нас здесь есть люди конструктивные и здравомыслящие, которые могут вести разговор. Сейчас говорят, что я пропагандист и меня использовали, но поверьте мне, это сигнал для всего мирового сообщества, что мы можем идти на переговоры. Я сказал, что это шанс не только для Украины, но и для России. У нас сейчас тоже сильная армия. Мои коллеги по фракции пускай почитают программу партии, они перепутали партию им нужно было идти в БПП. Мы обещали людям мир. Им не нравится сам факт того, что я появился на телеканале, потому что пригласили меня, а не их. Вспомните Джордана Бруно, который говорил, что Земля вращается вокруг Солнца, и за это горел на костре. А потом все увидели, что он был прав. Вот так и со мной получилось", - заявил Шевченко.

О чем говорит накат на Шевченко

Как видим, никакой особой крамолы нардеп в эфире Первого канала не сказал. Более того, он почти дословно повторил предвыборные тезисы Зеленского - может быть, чуть более заострив позицию по русскому языку и националистам.

И, хотя именно Зе ранее обещал разговаривать "хоть с чертом лысым" ради окончания войны, своим депутатам он такого права не оставляет. Также именно Зеленский обещал пересмотреть языковые квоты и "внимательно изучить" нормы закона о тотальной украинизации.

Главная претензия "слуг народа" к своему соратнику выглядит вообще смехотворной - выступление на российском ТВ. Это было актуально в идеологической повестке времен Порошенко, когда брался курс на максимально возможный разрыв с Россией. Зеленский же призывал к диалогу с РФ. Теперь же за попытки такого диалога депутата хотят выгнать из фракции.

Все это говорит о том, что политисила президента довольно быстро переродилась в своих предшественников, забыв о предвыборных обещаниях и возвращая практику идеологической цензуры.

Что в очередной ставит вопросы к истинным намерениям Зеленского по установлению мира в Украине.

Конечно, явление Шевченко на Первом канале могло быть согласовано с Банковой. Но в этом случае реакция фракции была бы другой.

Детальнее о травле Шевченко - в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".