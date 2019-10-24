Аэропорты Киева, Николаева, Одессы и Ивано-Франковска в четверг, 24 октября, отменяют или задерживают рейсы из-за густого тумана.



"Аэропорт "Борисполь" работает пока в штатном режиме, но есть некоторые задержки, связанные со внутренними вылетами. Именно в аэропорты Харькова и Днепра по метеоусловиям этих аэропортов. Там незначительные задержки до двух часов", - сообщила руководитель пресс-центра Татьяна Ярош.

В частности, речь идет о рейсах 7W 101 и PS 9001 до Днепра, что должны были вылететь в 9:35. Их перенесли на 12:40. Также сообщается о задержке рейсов в аэропорту "Киев". "Рейсы задерживают или переносят. Видимость не позволяет садиться некоторым самолетам. Рейсы будут перенесены пока погода не позволит лететь", - сказала в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту Киев задерживаются рейсы в Одессу, Львов и Запорожье. В то же время, рейсы из аэропорта Николаев перенесли в аэропорт Одесса. "Вчерашний рейс в Шарм-эль-Шейха, перенесли вылет. Он вылетел где-то часа полтора назад из Шарм эль-Шейха и летит в Одессу. Потому что наша погода не позволяет безопасно садиться. Всех туристов перевезено автобусами, они уже будут вылетать через несколько часов на отдых", - рассказал гендиректор аэропорта Федор Барна.

Кроме того, в Ивано-Франковском аэропорту из-за тумана два утренние рейса на Киев перенесли на несколько часов, сообщает Укринформ. "Рейс, который должен быть в 7 утра, перенесли на 14 часов, а то, что на 12:00, перенесли на 15-е", - говорится в сообщении.



Также с перебоями работает аэропорт Одессы.



Проблемы с работой украинских аэропортов из-за тумана наблюдаются уже несколько дней подряд. Ранее "Страна" писала спасатели заявили, что сильного загрязнения воздуха в Украине они не зафиксировали. Также мы сообщали, что киевские власти назвали свою причину появления тумана в столице.





