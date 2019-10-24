Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе президента Андрею Богдану. Об этом Украинским новостям сказал источник в Генпрокуратуре.

"В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", - сказал он.

Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова. Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны России.

Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы "ЕЭСУ" и лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

Напомним, что в НАПК обязали Андрея Богдана подать электронную декларацию.

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