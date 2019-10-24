Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обнародовала свой новый рейтинг для национальных команд мира. И для болельщиков сборной Украины есть хорошие новости. Наша команда, благодаря двум победам в отборе на Евро-2020 поднялась в рейтинге на три ступеньки и занимает теперь 22 место.

Лидером как и месяц назад остается сборная Бельгии. На втором месте - Франция, на третьем Бразилия, далее идут команды Англии, Уругвая и Португалии.

Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА. В активе российской команды на сегодняшний день 1474 очка. Ранее команда Черчесова занимала 42-ю строчку, как передает пресс-служба ФИФА.

Лучшие 35 команд мира в рейтинга ФИФА

Фото: fifa.com

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА просят забрать у Стамбула финал Лиги чемпионов по футболу.