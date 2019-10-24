В субботу, 19 октября в кинотеатре ТЦ "Космополит" в Киеве мужчина напал на пару лесбиянок, потому что перепутал одну из них с парнем. Об этом в Facebook сообщает ЛГБТ-сообщество KyivPride.

Сообщается, что после вечернего сеанса пара лесбиянок пошла в туалет, за ними побежал мужчина. Он обратился к одной из девушек и, перепутав ее с парнем, заявил, что ей не место в женском туалете.

Та ответила нападавшему, что она девушка, однако после этого возникла ссора, которая перешла в драку. Мужчина стал тянуть девушку за руку, скрутил ее, бросил на пол и ударил головой о кафель.

У пострадавшей - ушибы головы, шеи и уха. К счастью, кровотечения не было, но есть подозрение на сотрясение мозга, это должна определить компьютерная томография головы. Все побои сняты врачами, заявление в полицию составлено.

KyivPride обращается к полиции с требованием как можно быстрее расследовать происшествие. Также опубликовано видео с нападавшим, пользователей призывают помочь с тем, чтобы установить его личность.

Скриншот, видео: Facebook/ KyivPride

Напомним, в автобусе Лондона подростки до крови избили двух девушек-лесбиянок.

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