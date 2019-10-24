Анастасия Полищук. Фото: Facebook
Анастасия Полищук. Фото: Facebook

После того, как полиция задержала девушку, которая украла трехмесячного ребенка в пгт Коцюбинское под Киевом, выяснилось, что ее зовут Анастасия Полищук. Несколько лет назад она приехала из Бердичева в Киев, где была медиком-волонтером во время событий на Майдане. Полищук стала известной после того, как сообщила журналистам, что в Киеве погибли 780 человек, причем почти половина из них - это пропавшие из больниц раненые, которых якобы тайно сожгли в крематории. Несмотря на то, что эта информация не подтвердилась, спустя год девушку приглашали для съемки сюжетов о том, что происходило в столице.

С Майдана Анастасия отправилась в зону АТО. Была санитаркой, вышла замуж за "айдаровца", получила контузию, вернулась в Киев, рассталась с мужем. А потом похитила ребенка из пгт Коцюбинское и увезла на такси к себе в квартиру. Мы собрали подробности о девушке, подозреваемой в совершении громкого преступления, которое напугало многих родителей.

Что сообщили в полиции

В полиции о задержанной сообщили следующее: ей 26 лет, она родом из Бердичева, по образованию воспитатель, была в зоне АТО, где получила контузию. Временно жила в Киево-Святошинском районе, была беременна от сожителя, но у нее случился выкидыш, о чем она не сообщила, а продолжила имитировать беременность. Своим близким она рассказывала, что отправилась в роддом, а сама сблизилась с группами волонтеров, которые оказывают помощь молодым мамам. Под этим поводом и познакомилась с потерпевшей.

Информация обросла подробностями. Выяснилось, что сожитель оказался в местах лишения свободы, поэтому задержанной и удавалось скрывать, что она больше не беременна.

В похитительнице узнали медика с Майдана

Позже в похитительнице узнали медика с Майдана. В сети назвали ее имя - Анастасия Полищук. Девушка запомнилась тем, что сообщила о 780 погибших на Майдане. Ее слова процитировали в СМИ.

"Насколько нам известно, 780 человек погибли. В это число входит около 300 человек, которые пропали из больниц. Их вывезли и дальше сожгли в крематориях. За этими людьми обращаются, ищут, но не могут найти" - рассказывала Анастасия.

Фото: kp.ua

А когда выяснилось, что это неправдивая информация, девушка куда-то исчезла. Правда, спустя год она уже вновь рассказывала, как очевидец, что происходило на Майдане.

Свадьба и АТО

После Майдана Анастасия отправилась в зону АТО, где была санитаркой Нацгвардии. В декабре 2014 вышла замуж за участника батальона "Айдар". Они познакомились во время Революции Достоинства. На Майдан Дмитрий приехал из Волынской области.

Была контужена и вернулась в Киев, а супруг, как она прокомментировала в соцсетях, стал жить другой жизнью. В столице познакомилась с молодым человеком, забеременела, а он оказался в местах лишения свободы.

Полиции девушка рассказала, что у нее был выкидыш. После этого она решила, что больше родить не сможет. Полиция подозревает, что Анастасия Полищук не смирилась с потерей ребенка, а стала планировать похищение.

Мать похищенного трехмесячного Дениса, позже писала, что в квартире похитительницы было все для ребенка: памперсы, кроватка. Она предположила, что та заранее подготовилась.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы.

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