Вчера, 23 октября итальянский Наполи в гостях буквально вырвал победу у австрийского Зальцбурга в матче третьего тура Лиги чемпионов со счетом 3:2.

В этой игре был побит давний и культовый рекорд великого аргентинца Диего Марадоны. Форвард итальянцев Дрис Мертенс оформил дубль в ворота Зальцбурга, и таким образом превзошел Марадону по забитым мячам за неаполитанский клуб, сообщает Twitter OptaPaolo.

Фото: twitter.com/OptaPaolo

Бельгийский легионер Дрис Мертенс забил в общей сложности 116 мячей в футболке Наполи, а Марадона отличился 115 раз. Правда аргентинец сделал это в 259 играх за Наполи, а бельгиец смог только в 292-й игре. Но лучшим бомбардиром Наполи пока является Марек Гамшик со 121 мячами. Правда, он уже уехал в Китай, так что очень может быть, что Мертенс обгонит его в этом сезоне.

Кроме дубля, Мертенс в матче с австрийцами еще отдал победный голевой пас на Инсинье. Благодаря этой победе Наполи с семью очками возглавил группу E. На одно очко отстает Ливерпуль, который не испытал проблем с бельгийским Генком (1:4 мерсисайдцы играли в гостях - Ред.). Зальцбург с тремя очками - третий.

"Страна" ранее сообщала, что в матче 3 тура Лиги чемпионов со Славией Месси играючи установил два новых рекорда.

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