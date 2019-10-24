Андрей Богдан за время работы на должности руководителя Офиса президента брал отпуск на пять календарных дней за собственный счет. Об этом в пресс-службе Государственного управления делами сообщили в ответ на информационный запрос 112.ua.

Так, по информации, предоставленной Департаментом управления персоналом, в октябре 2019 года руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану предоставлен отпуск продолжительностью два календарных дня. "Всего за весь период работы на указанной должности Богдану предоставлено пять календарных дней отпуска", - отметили в департаменте.

В то же время в Государственном управлении делами сообщили, что оплата за дни отпуска руководителю Офиса президента предоставлялся без сохранения заработной платы.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Богдан отгулял День независимости в Сен-Тропе на свадьбе. Сам руководитель ОП в ответ на критические замечания относительно его поездки в Сен-Тропе, решил пошутить, показав фото, где на него жандарм якобы надевает наручники.

Также мы писали о том, что в начале октября Андрей Богдан вместе с друзьями поехал в Турцию.