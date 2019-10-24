В Англии в графстве Эссекс нашли 39 трупов. Они находили в грузовике и принадлежали гражданам Китая. Об этом сообщают BBC News и ITV News.

При этом официально полиция графства Эссекс, на территории которого был найден грузовик, пока не сообщила, что погибшие опознаны.Все жертвы были взрослыми, за исключением одного подростка. Они были обнаружены ранним утром в среду, когда грузовик стоял открытым в промышленном районе в английском Эссексе.

По информации полиции, люди направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии. Позже уже с вероятно мертвыми телами контейнер взял 26-летний водитель-ирландец, который уже арестован.

Температура в контейнере грузовика, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет - внутри контейнера, где очевидно ехали и они сами. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

Полиция предполагает, что мигрантов впустили в грузовое судно в бельгийском порту во вторник. Водителя задержали на месте происшествия. Впрочем, правоохранители до сих пор устанавливают, знал ли он что-то о грузе и контрабандистах.

В Instagram мужчина во время поездки до места назначения регулярно постил сообщения о "скандинавском экспрессе" и "полярном экспрессе". Грузовик зарегистрирован на "левые" болгарские номера. В то же время в Болгарии подтвердили регистрацию транспорта в 2017 году "неназванным ирландцем".

Контейнер, в котором погибли мигранты, 15 октября взяла в аренду ирландская транспортная компания под названием GTR со своей площадки в округе Монаган. Его арендовали на неделю за 240 фунтов стерлингов. Компания заявила, что полностью сотрудничает с полицией Великобритании.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал, что виновные в преступлении должны быть выслежены. К поимке виновных также призвала местный депутат Джеки Дойл-Прайс.

Заместитель начальника полиции Эссекса призвала деликатно обращаться с семьями погибших.

Как сообщала "Страна", власти Болгарии отрицают какую-либо связь с обнаруженным в Великобритании грузовиком, в котором нашли 39 трупов. По предварительным данным, эта машина выехала из Болгарии в 2017 году.

Напомним, что в Киеве на рынке "Троещина" сотрудники ГМС задержали 17 мигрантов.