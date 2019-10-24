Вчерашнее тестирование нардепов на полиграфе напоминало фарс. Такое заявление сделал исполнительный директор Всеукраинский ассоциации полиграфологов Владимир Медвидь.

По его словам, по инструкции такое исследование надо проводить до 18:00, а вчера его начали в 21:20, когда человек уже устал и не может дать необходимых реакций прибору. Также в помещении во время тестирования не должно находиться столько людей.



"Должна сохраняться тишина. Непонятно даже присутствие физиономиста, который мог спокойно сидеть в соседней комнате и следить через монитор. Удивительно, что кожно-гальваническая реакция на приборе периодически просто лежала. Также полиграфолог не использовал канал артериального давления, хотя это и необходимо. Он мало проводил запись самой реакции - 35 минут, хотя обычно на это уходит от 90 до 120. Не ясным остается также, как можно сразу говорить результат полиграфа. Это, как минимум, непрофессионально. Ведь на подсчет и анализ теста обычно дают около двух часов. Вопросы задавались все в одном тесте и затем только повторялись - это тоже неправильно", - объяснил Владимир Медвидь.

Напомним, проверка "слуг народа" на полиграфе инициирована после скандала с провалом на Комитете голосования за проект закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.

Ранее "Страна" писала о том, что как проходил тест на детекторе лжи Дубинский.

Также мы сообщали, что в партии "Голос" согласились пройти проверку на детекторе лжи.