Певица Анастасия Приходько, которая в середине сентября объявила об уходе из политики и возвращении на сцену, решила стать прокурором. Об этом она написала в Facebook.

Отметим, что на внеочередных выборах в Верховную Раду Анастасия Приходько баллотировалась в парламент от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" по округу в Виннице, но не прошла в Раду. После этого она решила вернуться на сцену.

Однако уже 22 октября Приходько заявила, что она поступает в Национальную академию прокуратуры Украины.

"Стану прокурором и посажу, с@ка, всех к чертям собачьим. У нас не мужики при власти, а кружок рукоблудов", - написала она.

Скриншот: Facebook/ Анастасія Приходько

Напомним, летом 2018 года Анастасия Приходько заявила, что вместе с украинскими добровольцами ВСУ создает общественное движение и идет в политику.

А осенью этого же года она объявила о своем уходе со сцены, потому что она "устала быть неформатом".