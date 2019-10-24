Донецкому Шахтеру и киевскому Динамо, помимо важных матчей в еврокубках, придется сыграть между собой с интервалом в десять дней. Сначала заклятые друзья сыграют в Киеве, 30 октября, в 1/8 Кубка Украины, а затем, 10 ноября, "бело-голубые" отправяся в Харьков на календарную встречу чемпионата. Это будет первый матч Луиша Каштру и Алексея Михайличенко в рамках чемпионата Украины.

Игра на ОСК "Металлист" начнется в 17:00 и клуб уже открыл продажу билетов на этот поединок, как передает пресс-служба "горняков".



Цена билетов стартует от 50 гривен. Приобрести их можно:



- в кассах ОСК «Металлист» (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);

- в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).Также доступны VIP-билеты.

В последний раз в Премьер-лиге команды встречались 10 августа в Киеве. Шахтер победил тогда 2:1 благодаря голам Мораеса и Марлоса.

Ранее "Страна" сообщала, что где сегодня, 24 октября, смотреть матч Лиги Европы Динамо - Копенгаген.