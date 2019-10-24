Согласно предварительным данным теста на полиграфе, нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк не получала никаких взяток, но знает о подобных предложениях другим людям. Об этом журналистам после теста сообщила глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетта Половникова.

"Сейчас я с чистым сердцем могу сказать, что обследуемая ничего от нас не скрывает, никаких денег она не брала ни разу за решение вопросов. Единственное, что она немного скрывает информацию о том, что подобные (это зафиксировано) предложения были, возможно, не непосредственно к ней, так как там реакция носит больше ассоциативный характер. Однако нашей обследуемой известно о том, что были соответствующие предложения. И она скрывает от нас также, что имеет подозрения, кто мог соблазниться, хотя устно отрицает", - рассказала Половникова.

По словам эксперта, по предварительным результатам можно сказать, что "в данном скандале, в данном преступлении мы нашу обследуемую имеем право не подозревать".

Половникова также объяснила, что детальные результаты в письменном виде требуют пересмотра и времени, поэтому могут быть готовы "завтра к вечеру, во второй половине дня". "Безусловно, что любой специалист…может сразу, в процессе тестирования, видеть определенные результаты. Мы называем их сырыми баллами", - добавила она.

Эксперт пояснила, что одни и те же вопросы задавались неоднократно в разных интерпретациях для того, чтобы максимально повысить достоверность полученных результатов.

В свою очередь, Василевская-Смаглюк после прохождения теста на полиграфе сообщила, что еще два нардепа дали согласие на эту процедуру. "На исследование я пригласила всех членов нашего комитета, финансового, объявление неоднократно публиковала в чате комитета. В настоящее время только два человека согласились вместе со мной пройти это психофизиологическое тестирование – это народный депутат Марусяк (глава подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк от фракции "Слуга народа" - Ред.), а также еще один депутат, которая в дороге и говорит, что не успевает на опрос", - рассказала Василевская-Смаглюк после тестирования.

Позже она сообщила, что второй депутат - Анна Колесник.

В настоящее время процедуру тестирования на полиграфе в помещении комитета проходит нардеп Марусяк.

Напомним, проверка "слуг народа" на полиграфе инициирована после скандала с провалом на Комитете голосования за проект закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за не голосование. Те свою вину отрицают и заявляют о готовности в прямом эфире ответить на вопросы на детекторе лжи. Президент Владимир Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.