Президент США Дональд Трамп рассчитывает на теневые, неофициальные каналы получения информации о происходящем в Украине. Об этом передает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленный источник 23 октября.

По данным журналистов, Трамп предпочитал использовать не "устоявшиеся политические механизмы", а собственные неформальные связи. Ранее на решения президента США влияла информация от целого ряда агентств.

Источник подчеркнул, что при этом Трамп вряд ли преследовал объективность.

Как рассказала NYT бывший директор Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по России Фиона Хилл, глава США предпочитал обсуждать Украину с Кэшьяпом Пателем, помощником в СНБ, официально отвечающим за противодействие терроризму. Ряд заинтересованных лиц, заявил анонимный источник, якобы влияли на мнение Трампа об Украине, которое во многом формировали отчеты от Пателя.

При этом Трамп заявил, что временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор является его оппонентом.

Также он заявил, что Тейлор не говорил в своих показаниях в комитетах Конгресса о том, что "украинцы знали, что военная помощь была приостановлена".

Напомним, что Тейлор является одним из ключевых свидетелей очередного расследования против Дональду Трампу, которое связано с Украиной.