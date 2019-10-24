Верхований суд отказал Виктору Шокину в возобновлении в должности генерального прокурора. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Уточняется, что Шокин требовал признать незаконным решение пятого президента Украины Петра Порошенко об его увольнении.

"Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 20 апреля 2017 по делу № 800/98/17, которое истцу было отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении срока обращения в административный суд с иском к президенту Украины Петру Порошенко, Верховной раде Украины ", - сообщили в Верховном суде.

Напомним, Шокин был генпрокурором с 2015-го по март 2016-го года. 3 апреля 2016 года президент Петр Порошенко его уволил и место главы ГПУ занял Юрий Луценко. В 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности. 29 марта 2016 года Рада одобрила снятие Шокина. За решение проголосовало 289 карточек парламентариев, хотя в зале их было меньше.

Ранее "Страна" писала о том, что Шокин не пришел на суд по своему иску о восстановлении в должности генпрокурора, адвокат не знает где он.

Также мы сообщали, что экс-генпрокурор Шокин просит расследовать фальсификацию результатов голосования Рады за его отставку.

