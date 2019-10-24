Вчера, 23 октября, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Барселона на выезде играла против пражской Славии. Вопреки ожиданиям и несмотря на быстрый гол Лео Месси, легкой прогулки для гранда не вышло. Испанцы вырвали победу лишь благодаря автоголу хозяев. На 57 минуте Питер Олайинка срезал мяч в свои ворота и в итоге 1:2 в пользу Месси и Со.

А вот гол Лео Месси стал не только его первым забитым мячом в этом сезоне Лиги чемпионов но и побил сразу два рекорда, как передает официальный Twitter клуба.

Фото: twitter.com/FCBarcelon

Итак, поразив ворота Славии Месси стал первым футболистом в истории, который забил один или несколько мячей в 15 сезонах подряд в Лиге чемпионов. Свой первый гол аргентинец забил 2 ноября 2005 года на "Ноу Камп" против Панатинаикоса.

Но это еще не все. Славия стала 33-й командой в Лиге чемпионов, ворота которых поражал аргентинец и никто другой подобным не может похвалиться.

Этот гол Лео стал для него 113-м в 138-м матче в Лиге чемпионов и он является вторым бомбардиром в истории турнира после Криштиану Роналду (127). Кроме того, Месси являлся лучшим бомбардиром в пяти сезонах кряду Лиги чемпионов. В сезоне 2008/09 он забил девять голов, в следующем - восемь голов, в 2010/11 - отличился 12 раз, в четвертый сезон в 2011/12 - 14 мячей. И только в сезоне 2014/15 с десятью голами он разделил первое место с Роналду и Неймаром. Он также был лучшим бомбардиром с 12 голами прошлого сезона.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что где сегодня, 24 октября, смотреть матч Лиги Европы Динамо - Копенгаген.

Так же мы рассказывали, что дети Месси вручили отцу шестую в его карьере Золотую бутсу.