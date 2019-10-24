Украинцы больше всего доверяю волонтерам, ветеранам АТО и президенту. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Социологи 19 - 22 октября опросили 2500 респондентов старше 18 лет. Оказалось, что наибольшим доверием среди них пользуются волонтеры (69%), ветераны АТО (67%), президент Украины (66%) и армия (65%). Отметим, что по состоянию на начало октября уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому, по данным социологов Центра Разумкова, был выше - он составлял 70,5%. Таким образом, за две недели доверие к нему снизилось на 4,5%.

По результатам октябрьского опроса, высокий уровень доверия имеет церковь (56%). Общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским головам - 47%, Национальной гвардии - 46%, правительству - 45%, Верховной Раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, СБУ - 38%, облгосадминистрациям - 32%.

Другим институтам скорее не доверяют, чем доверяют. Так, полиции не доверяют 49%, доверяют - 31%, Госпогранслужбе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19%, НАБУ - 49% и 17%, Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции - 48% и 15%.

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в середине октября начал падать рейтинг Владимира Зеленского. Согласно данным опроса, положительно оценили деятельность президента Зеленского в октябре 66% украинцев (73% в сентябре).

Также мы писали, что большинство украинцев доверяют интернет-СМИ.