Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в покупке бразильских самолетов Super Tucano и готов рассмотреть возможность приобретения Embraer KC-390. Об этом написал президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter.

При этом военно-транспортный самолет Embraer KC-390 - аналог отечественного Ан-178, который подходит для потребностей Минобороны и МВД. На это в Facebook обратил внимание журналист Роман Цимбалюк.

"Super Tucano – может это неплохой вариант за небольшие деньги для переоснащения ВВС Украины, если ракет наших подвесить... А вот Embraer KC-390 – точно нет. Это аналог нашего Ан-178. Если Минобороны и МВД закупят эти самолёты, то это вдохнет новую жизнь в Государственное предприятие "Антонов". А дальше гляди и своего "Супер Тукана" сделаем. Покупай украинское!" - написал Цимбалюк.

Скриншот: Facebook/ Роман Цимбалюк

Напомним, "Укроборонпром" выиграл тендер на поставку самолетов Ан-178 в Перу.

Также мы писали, что суд арестовал 5 самолетов авиакомпаний РФ. ГП "Антонов" хочет доказать, что в конструкцию вносились изменения.