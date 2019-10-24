Киевляне и жители других городов продолжают жаловаться на смог, из-за которого першит в горле и слезятся глаза. Проблемы с качеством воздуха особо остро встали с начала этой недели, когда страну накрыли плотные туманы, и наступило безветрие. По данным разных источников, можно действительно говорить о сильном загрязнении столичного воздуха, украинцы даже запаслись масками для выходов на "свежий" воздух.

"Страна" собрала все, что известно о ситуации со смогом на сегодняшний день.

Насколько загрязнен воздух

Ресурс AirVisual сообщает, что по состоянию на 17:00 24 октября индекс загрязнения воздуха в Киеве равен 158. То есть украинская столица оказалась на пятом месте загрязненных столиц, обогнав Джакарту, Мумбаи, Гуанчжоу. Хуже ситуация только в Дели, Лахоре, Улан-Баторе и Карачи.

158 относится к категории "умеренно загрязненный воздух". Такой воздух может вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, с астмой, а также у сердечников, детей и пожилых людей.

Центральная геофизическая лаборатория также проанализировала качество воздуха в столице. Данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского говорят о превышении концентрации вредных веществ в несколько раз (исследования проводились с 15 по 21 октября)

в 1,4 раза больше нормы пыли в воздухе возле метро "Святошин", Бессарабской площади, бул. Леси Украинки, ул. Каунасской и Скляренко;

в воздухе возле метро "Святошин", Бессарабской площади, бул. Леси Украинки, ул. Каунасской и Скляренко; в 2,7 раз больше диоксида серы (SO2) на пр. Победы, в Оболонском районе, в районе Демиевской площади, на остальных постах по городу - норма превышена в 1,9 раз. Выбросы диоксида серы могут усиливать кашель и хрипы, они особенно опасны для астматиков;

(SO2) на пр. Победы, в Оболонском районе, в районе Демиевской площади, на остальных постах по городу - норма превышена в 1,9 раз. Выбросы диоксида серы могут усиливать кашель и хрипы, они особенно опасны для астматиков; в 4,9 раз преобладание оксида углерода (СО) на Каунасской и Скляренко, площади Победы, Бессарабской и Демиевской площадях. Угарный газ может вызывать тошноту и рвоту, шум в ушах.

(СО) на Каунасской и Скляренко, площади Победы, Бессарабской и Демиевской площадях. Угарный газ может вызывать тошноту и рвоту, шум в ушах. в 3,2 выше уровень формальдегида в воздухе. Он попадает в воздух через выхлопные газы авто, во врем ясжигания мусора, работе фабрик. Ядовитое вещество вызывает зуд, воспаление глаз и сыпь.

В Минэнегетики пообещали проверить воздух еще раз

Еще в понедельник премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в воздухе ничего аномального не наблюдается.

Однако позже в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды провели совещание и решили сделать дополнительное измерение загрязнения воздуха совместно с независимыми лабораториями из-за активного обсуждения проблемы. На совещании присутствовали представители Гидрометцентра, ГСЧС и Национальной геофизической обсерватории.

"По данным от Гидромедцентра, концентрации оксида углерода в период с 15 по 21 октября 2019 года в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны. Но это не значит что воздух в городах чистый. То есть оснований для волнения о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха нет. Однако, было зафиксировано превышение выбросов некоторых загрязняющих веществах во всех промышленных городах Украины, таких как Мариуполь, Днепр, Каменское, Запорожье", - сказали в министерстве.

По результатам экстренного совещания решили привести украинские показатели к европейскому формату, чтобы иметь возможность сравнивать качество воздуха в Украине и других странах.

Что говорят украинцы

Украинцы спасаются медицинскими масками. "Вот уже несколько дней Киев является городом с самым грязным воздухом в мире, опережая промышленные города Китая. Без маски не хожу", - пишет Евгений Семехин в Instagram.

Киевляне рассказывают, что по вечерам в буквальном смысле слова можно видеть, чем дышат горожане. "Мы возвращались с левого берега после матча Шахтер - Динамо (22 октября - Ред.), и когда вышли из паба на улицу, то просто потеряли дар речи, в густом смоге практически ничего не было видно. Такси свое искали по клаксону, позвонили подъехавшему водителю и попросили его посигналить. Такого, если честно, и не вспомню, когда было в последний раз. Было видно, чем мы дышим", - рассказал "Стране" Виктор Радченко.

"Нам кто-то скажет, что с воздухом? Я не ищу виноватых, просто знать бы" - интересуется киевский бизнесмен Гарик Корогодский.

Когда это кончится?

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире телеканала ZIK объяснил, что туманы способствуют накоплению загрязняющих веществ у поверхности земли и что маски не помогут. В осеннее время такая ситуация повторяется нередко. Проблема туманов разрешится с понедельника, 28 октября, когда температура снизится до нуля градусов ночью.

"Воздух связан в основном с газовыми примесями. Это двуокись азота или двуокись серы или формальдегид. Таким образом, никакие маски не спасут от того, чтобы не вдыхать этот воздух. Понятно, что нужно ограничить нахождение на открытом воздухе, особенно в утренние часы. Дождитесь, когда приземный шар воздуха прогреется и начнется перемешивание воздушных масс", - отметил он.