Депутаты Киевского городского совета в четверг, 24 октября, смогли собраться для проведения заседания после пятимесячного перерыва. Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Городской голова Киева Виталий Кличко объявил, что на заседании присутствует 71 из 120 депутатов при необходимых 61. Мэр столицы поблагодарил собравшихся за то, что они смогли прибыть на сессию, несмотря на "политическую турбулентность".

"В зале зарегистрирован 71 депутат, кворум есть… Уважаемые коллеги, хорошо, что депутаты, понимая свою ответственность перед киевлянами, собрались сегодня на заседание Киевсовета. Нам необходимо принять ряд важных для жизнеобеспечения столицы Украины решений", - отметил Кличко.

Среди ключевых вопросов для Киева городской голова назвал корректировки в бюджет, которые позволят урегулировать повышение социальных выплат, назначение надбавок сотрудникам образовательной сферы, выплату зарплаты транспортникам. Отдельно Кличко заявил, что приоритетом сегодня станет вопрос подготовки Киева к отопительному сезону, который, как утверждает мэр, начнется в пятницу, 25 октября.

"Первыми тепло начнут получать учреждения социальной сферы, больницы, детские сады и школы. На полный запуск системы теплоснабжения по процедуре нам необходимо 10 дней. Не будем забывать, что в Киеве самая большая в Европе система централизованной поставки теплоэнергии", - добавил городской голова.

В последний раз Киевсовет собирался на заседание 16 мая.

19 сентября Кличко сообщил, что Киевсовет в очередной не собрал кворум для сессии (на заседании зарегистрировалось 38 депутатов при минимально необходимом 61) и обратился в Верховную Раду относительно его роспуска и назначения досрочных выборов в столице.

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