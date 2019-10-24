Сегодня, 24 октября бывший чемпион мира UFC, ирландский боец Конор Макгрегор прибыл из Киева в Москву, где даст пресс-конференцию.



Однако его визит в столицу Украины не прошел мимо отца и тренера российского бойца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа Нурмагомедова. Свое неоднозначное высказывание он оставил в сети, как передают Вести.

"Конор уже в Украине, решайте, что делать с ним в Москве", - написал Нурмагомедов-старший.

Примечательно, что еще в начале октября Абдулманап Нурмагомедов заявил, что рассчитывает на поединок сына с Макгрегором в Москве. После этого заявления у бойцов произошла заочная перепалка в сети.

Скандал вспыхнул после того, как Хабиб Нурмагомедов, иронично прокомментировал известие об уходе Конора Макгрегора. Он назвал ирландца ревнивой женой, которая время от времени уходит, но всегда возвращается.

Макгрегор отреагировал на эти слова в своем Twitter.

"Дружок, твоя жена - полотенце", - написал Макгрегор, прикрепив фото Хабиба со свадьбы, где его жена закрывает лицо по мусульманским обычаям.

Кроме этого, Макгрегор снова намекнул на возможный реванш с Хабибом Нурмагомедовым: "Не бойся реванша, маленькая суетливая крыса. Ты будешь делать то, что тебе говорят, как и всегда". Однако спустя некоторое время Макгрегор удалил свой твит.

Последний бой Макгрегора состоялся в октябре 2018 года именно с Нурмагомедовым, которому ирландец уступил в поединке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Ранее "Страна" сообщала, что Конор Макгрегор снялся в футболке Шахтера.