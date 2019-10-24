Всемирный банк опубликовал ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности стран мира Doing Business, в котором Украина поднялась сразу на 7 пунктов по сравнению с прошлогодним рейтингом. Она заняла заняла 64-е место среди 190 стран.

Рейтинг уже не первый год возглавляет Новая Зеландия. Далее в первой пятерке идут Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея. Из постсоветских стран лучший рейтинг у Грузии - она занимает седьмое место. Россия на ходится на 28 месте, Беларусь на 49, Молдова на 48.

Последнее место во всем рейтинге - 190-е - занимает Сомали.

Украина ежегодно сообщает о "перемогах" с рейтингом (он рос и при Порошенко), но, как видим, по легкости ведения бизнеса отстает по-прежнему не только от Беларуси, но еще больше - от России.

По некоей внутриукраинской традиции, эти страны считаются "совковыми" с засилием бюрократии. Однако рейтинг Doing Business, который весьма популярен среди украинских реформаторов, показывает иную картину: на деле Украина долгие годы не может догнать даже Молдову. Не говоря уже о Казахстане, у которого вообще 25 место.

Что толкнуло Украину наверх

Условия ведения бизнеса, по которым высчитывается рейтинг Doing Business, складываются из 10 показателей:

регистрация предприятий,

получение разрешений на строительство,

подключение к системе электроснабжения,

регистрация собственности,

получение кредитов,

защита миноритарных инвесторов,

налогообложение,

международная торговля,

обеспечение исполнения контрактов,

разрешение неплатежеспособности.

По данным Всемирного банка, в этом году Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга.

В Кабмине уже перечислили, по каким пунктам выросла Украина и за счет чего.

Самый большой прогресс – 27 пунктов вверх - Украина показала по компоненту "Защита миноритарных акционеров". В сообщении правительства говорится, что это произошло благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях.

Плюс 10 пунктов наша страна получила по компоненту "Получение разрешения на строительство" за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора и ввода системы онлайн-уведомлений, а также уменьшения стоимости разрешений на строительство в пределах Киева.

Также повысилась оценка по другим компонентам. "Подключение к электросетям" выросло за счет упорядочения технических условий, а также внедрения географической информационной системы. Также улучшена надежность электроснабжения благодаря механизму компенсации отключения.

Росту оценки компонента "Международная торговля" поспособствовало упрощение требований к сертификации отдельных промышленных товаров.

"Регистрация имущества" поднялась благодаря повышению прозрачности системы управления земельными ресурсами и упрощения регистрации имущества.

Оценка по критерию "Доступ к кредитам" выросла благодаря тому, что улучшен доступ к кредитной информации через создание нового Национального реестра кредитов в Национальном банке Украины.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский ставил задачу за 3-4 года попасть в первую десятку рейтинга. Но даже если Украина будет прибавлять по 15 позиций в год, этого не произойдет - пока она слишком далеко

Рейтинг России и Беларуси

Россия улучшила свою позицию в рейтинге и заняла 28 место против 31-го в прошлогоднем рейтинге. То есть вошла в ТОП-30 стран.

Cоставители рейтинга отмечают, что за прошедший год в России провели реформы, в результате которых улучшились позиции по двум показателям — по доступу к электросетям (с 12 до 7 места) и по получению разрешения на строительство (с 48-го до 26-го места).

Отметим, что в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить России 20 место к 2024 году. То есть примерно к тому времени, как Зеленский планирует уже выйти в ТОП-10.

И, хотя это более реалистичные, чем у Киева, планы, получится ли это у России - непонятно. Ранее Путин уже издавал указ, в котором требовал войти в двадцатку еще к прошлому году. Но не получилось.

Что касается Беларуси, то она заняла 49 место, заметно снизившись в рейтинге. В прошлом году она была на целых 12 позиций выше. В структуре рейтинга Беларусь просела по таким показателям: "Регистрация предприятий" (с 5 места на 30), "Получение разрешения на строительство" (48 место против 46 в прошлом году), "Получение кредитов" (на 104-е место с 85-го), "Защита миноритарных инвесторов" (79 место против 51-го), "Обеспечение исполнения контрактов" (с 29 места на 40), "Разрешение неплатежеспособности" (74-е место после 72-го).

Страна поднялась только по показателю "Регистрация собственности", заняв 14 место против 29 позиции в прошлом году, и прибавила один пункт (24 против 25) по пункту "Международная торговля". При этом в самой Беларуси заявили, что страна стабильна - просто у других государств показатели растут быстрее.

Doing Business = богатая страна?

Этот рейтинг фиксирует наличие или отсутствие бюрократических препон для ведения бизнеса. И только.

При этом на предпринимателей в куда большей мере влияют другие факторы: это платежеспособность населения, развитые коммуникации и инфраструктура (хорошие дороги, к примеру) и доступность дешевых кредитов.

Именно эти три фактора - основные для развития бизнеса, и при их наличии, остальные вопросы в любом случае решаемы.

Кредитование в Украине практически не работает, а платежеспособный спрос после кризиса 2014-2015 годов находится на низком уровне. С дорогами тоже есть вопросы. То есть вести бизнес у нас в стране будет объективно тяжело, даже если бюрократов не останется вообще.

Именно поэтому место в рейтинге Doing Business мало что говорит о том, насколько страна экономически продвинута.

Так, например, Китай находится в этом рейтинге ниже России - на 31 месте (а еще ниже РФ там Италия). Однако о китайских компаниях и стартапах знает весь мир. И уже конечно нельзя сравнить китайскую экономику с грузинской, которая занимает 7-е место в Doing Business. Но по факту является одной из беднейших стран бывшего СССР.

Равно как и соседство России с Японией и Австрией в рейтинге Всемирного банка не говорит о том, что уровень жизни в РФ сопоставим с этими государствами.

То есть попытка украинских властей выставить этот рейтинг как свидетельство серьезных успехов страны - мало отражает ситуацию с бизнесом на самом деле.

Реальные изменения можно будет заметить, если Украина догонит для начала хотя бы Грузию в рейтинге по размеру ВВП на душу населения, который публикуется тем же Всемирным банком.

В нем Украина имеет 9200 долларов на человека за 2018 год. Тогда как Грузия - 11400, Армения - 10300, Беларусь - 20 000, Россия - 27 000 долларов.

Однако об этом рейтинге власти почему-то предпочитают не вспоминать.