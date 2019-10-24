Экс-генпрокурор Виктор Шокин подал в полицию заявление о фальсификации результатов голосования Верховной Рады за его отставку в 2016 году. Об этом со ссылкой на документ пишут "Украинские Новости".

Виктор Шокин подал заявление еще 30 августа 2019 года. В документе речь идет о том, что 1 августа текущего года экс-депутат Рады Дмитрий Святаш составил нотариально заверенное заявление о том, что он отсутствовал в сессионном зале парламента 29 марта 2016 года и не голосовал за отставку Шокина с поста генпрокурора.

Тем не менее, его голос был учтен как присутствующего в зале. На этом основании Шокин просит правоохранителей внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенном преступлении и открыть уголовное производство.

Напомним, в четверг, 24 октября, Верховный суд начал рассмотрение вопроса о восстановлении Виктора Шокина в должности генерального прокурора.

Также мы писали, что в Сети опубликовали свидетельские показания Шокина против Байдена.