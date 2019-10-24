Вечером 23 октября нардеп Александр Дубинский прошел проверку на полиграфе. Поводом послужили подозрения в коррупции внутри фракции.

После того, как Дубинский и еще 11 нардепов провалили рассмотрение закона об оценке недвижимости в парламентском комитете, их коллеги по фракции заявили, что за срыв голосования депутаты могли получить деньги. В Офисе президента подбросил идею проверки депутатов на детекторе лжи.

За что Дубинский сразу ухватился.

По его инициативе проверку на полиграфе транслировали в прямом эфире, это заняло два часа. Одновременно полиграф обязались пройти еще несколько депутатов от "Слуги народа".

Эксперты и соцсети активно обсуждают вчерашнее "полиграф-шоу", которое, как оказалось, было далеко от стандартов проведения таких тестов.

Как проходило "полиграф-шоу"

Дубинский вчера прошел два теста - контрольно-проверочных вопросов и "правда или ложь".

На первом депутат ответил по сути - брал ли он деньги за голосование против законопроекта об оценке недвижимости, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Ответ был "нет" на все вариации вопросов.

После этого начался второй тест. На нем Дубинский должен был сначала отвечать на один и тот же вопрос правду, затем - ложь. Чтобы замерить его реакцию на заведомое вранье и потом сличить с первым тестом.

Длилось это действо около получаса. По итогам полиграфолог Виталий Опанасенко заявил, что депутат не соврал. При этом детальное заключение появится только в понедельник.

А вот Давиду Арахамии пройти полиграф не дали - мол, для него не успели подготовить сетку вопросов.

В проверке Дубинского смутили два момента. Первый - ему заранее дали ознакомиться с вопросами (причем, судя по беседе с полиграфологом - еще до прихода в студию). И второй - не прозвучало ни одного вопроса про Коломойского. А ведь именно в связях с олигархом и обвинили Дубинского, который, к слову, работал на его телеканале "1+1".

То есть перед нами было именно шоу. С помощью которого Александр Дубинский решал вполне понятную проблему.

"Его обвиняли фактически в коррупции. Причем называли чуть ли крышевателем коррупционной схемы, - пишет телеграмм-канал "Политика Страны". - Дело принимало серьезный оборот, потому что САП уже даже открыло уголовное производство. А Давид Арахамия объявил о том, что некий свидетель будет давать показания.

Но Дубинский нашел выход из ситуации. И помог ему в этом Офис президента, который предложил довольно странную идею - расследовать коррупцию в Комитете через прохождение детектора лжи. Любой специалист знает, что детектор лжи способен определить ложь лишь людей неопытных с точки зрения увиливания и манипуляций (например - простых работяг, мелких чиновников или охранников). К таковым Дубинский и Ко, привыкшие быть на публике, явно не относятся. А потому его показания на детекторе ровным счетом ничего крамольного показать не могли.

Но Банковая зачем-то запустила эту идею, и Дубинский за неё сразу же ухватился. Он пошёл сам на полиграф и устроил из этого шоу, за которым следили сотни тысяч людей. Да ещё и изящно опустил Арахамию, которого на это шоу с собой привёл, но потом его полиграф отменили из-за необходимости подготовки других вопросов (как будто не было сразу понятно, что вопросы должны быть другие). То есть теперь выглядит так, что Дубинский прошёл полиграф, который зафиксировал, что он говорит правду. А Арахамия вроде как "съехал с темы".

Естественно, коррупционный скандал в налоговом комитете на этом не закончится. Его будут и дальше пытаться раскручивать, но Дубинский уже повернул ситуацию с пиар-точки зрения в свою пользу.

Люди уже запутались кто там прав, кто виноват и теперь на любые последующие обвинения Дубинский сможет отвечать - ребята, вы ж сами требовали, чтоб я прошёл полиграф. Я прошёл. Сказали, что я говорил правду. Какие теперь вопросы?"

Как говорят в народе - таких специалистов голыми руками не возьмёшь. Однако другие специалисты, которые разбираются в работе детектора лжи, не уверены в адекватности результата.

Претензии полиграфологов

Полиграфолог Леонид Раевский в комментарии "Стране" отметил, что существуют устойчивые международные правила проведения проверки на полиграфе.

"Очень важно полное отсутствие отвлекающих факторов, раздражителей, которые вызывают реакцию. Необходим отдельный закрытый кабинет. Испытуемый должен смотреть на нейтральную поверхность. Тут же было шоу, много людей, камеры, свет, петлички, шушукание людей, на которых трестируемый время от времени обращал внимание и переключался. По залу ходит редактор, со всех сторон звонят телефоны, кто-то транслирует в прямом эфире. Любой специалист отметит, что эта проверка провозилась не по всей строгости требований проведения теста. Выводы делать нужно очень осторожно и приблизительно, поскольку не всегда ясно, чем спровоцирована реакция человека - вопросом, или же внешним раздражителем" - говорит Леонид Раевский.

Его коллега Владимир Медвидь, исполнительный директор Всеукраинский ассоциации полиграфологов, считает, что проверка выглядела как фарс.

"Само тестирование выглядело, как фарс. Началось оно аж в 21.20, хотя по инструкции следует его проводить около 18.00. Так поздно человек уже устаёт и не даёт необходимых реакций прибору. В том числе в помещении не должно быть такого количества людей, журналистов, должна сохраняться тишина. Непонятно даже присутствие физиономиста, который мог спокойно сидеть в соседней комнате и следить через монитор. Удивительно, что кожно-гальваническая реакция на приборе периодически просто лежала. Также полиграфолог не использовал канал артериального давления, хотя это и необходимо. Он мало проводил запись самой реакции - 35 минут, хотя обычно на это уходит от 90 до 120. Не ясным остаётся также, как можно сразу говорить результат полиграфа. Это, как минимум, непрофессионально. Ведь на подсчет и анализ теста обычно дают около двух часов. Вопросы задавались все в одном тесте и затем только повторялись - это тоже неправильно", - считает эксперт.

У полиграфолога Александра, пожелавшего не называться, вчерашний публичный тест на полиграф, который провели с депутатом от Слуги народа Александром Дубинским не вызывал доверия - ни по манере ведения теста, ни по заданным вопросам.

"Уйма вопросов. Начиная с того, что полиграф, на котором проводилось исследование, не сертифицирован и не соответствует ГОСТу. Само программное обеспечение - российское с названием "Шериф", которое не лицензировано в Украине, а значит исследование на нем проводить нельзя. Много возражений вызывают вопросы, которые задавали Дубинскому, манера ведения теста. Скажем, не понятно, зачем перед тестированием "эксперту" объясняли суть дела, если он должен был заранее подготовить вопросы. Тема была заявлена и понятна заблаговременно", - отмечает Александр и подчеркивает, что спрашивать у объекта теста про конкретные суммы неправильно, поскольку при такой постановке вопроса полиграф может не показать необходимый результат.

"Вопросы должны были касаться коррупции в общем. Важно и то, глобально вопросы должны быть попроще сами по себе. Помимо этого паузы между вопросами должны быть длиннее - около 15 секунд, иначе испытуемый не успевает прийти в себя, успокоиться. Туманная история и по результатам опроса. На графиках показали откровенную ложь во многих моментах. Очень интересно ознакомиться с официальным результатом", - рассказал полиграфолог "Стране".