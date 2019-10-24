Антимонопольный комитет дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине - "Водафон Украина". Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на главу АМКУ Юрия Терентьева.

"Дали разрешение ТОВ "Бакселл" на покупку "Водафон Украина", - сказал он.

"Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "BAKCELL" (г. Баку, Азербайджан) на опосредованное приобретение акций компании "Preludium B.V. "(г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом "Vodafone", - уточнили в пресс-службе АМКУ.

Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и являлась совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB.

Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль "ВФ Украина" в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн.

Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица - люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является российский бизнесмен Владимир Евтушенков.

Бизнес МТС в Украине руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий недавно оценивал в 1,2-1,3 млрд долларов.

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