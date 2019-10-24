Сегодня, 24 октября, в третьем туре Лиги Европы футболисты Александрии сыграют во Франции с Сент-Этьеном, а киевское Динамо будут принимать датский Копенгаген. Букмекеры считают фаворитами этих поединков Сент-Этьен и Динамо.

Авторитетная контора William Hill, в частности, оценивает победу французского клуба над футболистами из Кировоградской области коэффициентом 1,44, ничью - 4,33, выигрыш Александрии - 7,50.

На этом поединке будет работать судейская бриагада из Норвегии во главе с главным арбитром Эспеном Эскосом. На линиях ему будут помогать Йон-Микаэль Кнутсен и Эйстейн Иттерланд. Четвертый рефери - Рохит Сагги. Встреча начнется на 42-тысячном стадионе "Жоффруа Гишар" города Сент-Этьен в 19.55.

Положение команд в группе I: Вольфсбург (Германия) - 4 очка, Гент (Бельгия) - 4, Сент-Этьен - 1, Александрия - 1.

Шансы Динамо и Копенгагена таковы: победа подопечных Алексея Михайличенко - 1,83, ничья - 3,40, успех викингов - 4,50.

Поединок в Киеве обслужит бригада судей из Турции во главе с Халилом Мелером. Лайнсмены - Джевдет Кемюрджюоглу и Экрем Кан, четвертый рефери - Арда Кардешлер. Начало игры, которая состоится на главной спортивной арене Украины - столичном НСК "Олимпийский", в 22.00.

Положенрие в группе В Лиги Европы: Копенгаген - 4 очка, Динамо - 4, Мальме (Швеция) - 1, Лугано (Швейцария) - 1.

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