Утром в четверг, 24 октября нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк проходит тест на полиграфе. Трансляцию ведет канал "112 Украина".

Проверку проводит эксперт, за тем, как нардеп отвечает на вопросы, пристально следят журналисты.

Отметим, что сегодня в 16:00 проверку на детекторе лжи будет проходить глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, проверка "слуг народа" на полиграфе инициирована после скандала с провалом на Комитете голосования за проект закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за не голосование. Те свою вину отрицают и заявляют о готовности в прямом эфире ответить на вопросы на детекторе лжи. Президент Владимир Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.