В четверг, 24 октября, Киев снова окутан плотным туманом. Видимость на дорогах местами не превышает 50 метров. Из-за этого в столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) задерживаются рейсы. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В аэропорту сегодня более людно, чем обычно. Все люди ожидают свои рейсы. Они с пониманием относятся к задержкам, но все же переживают, ведь пришлось отложить некоторые планы. В среднем рейсы задерживаются на час-два, согласно табло вылета/прилета. В аэропорту "Борисполь" туман тоже есть, но рейсы выполняются более-менее вовремя, с небольшими задержками. Учитывая ситуацию, администрация обоих аэропортов рекомендует пассажирам следить за онлайн-табло на их сайтах и планировать свой путь до аэродрома в связи со всеми сообщениями.

Ранее "Страна" писала о том, что киевские власти назвали свою причину появления тумана в столице.

Также мы сообщали, что туман ограничил работу шести морпортов Украины.