В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время выступления в цирке-шапито. Видео инцидента опубликовал канал Рен-ТВ.

На видео видно, как животное выполняет все команды, но спустя несколько секунд неожиданно нападает на дрессировщика. Зверь валит дрессировщика на землю и накрывает его своим телом.

При этом зрительный зал не был защищен специальной решеткой. "В полнейшем шоке, что при габаритах медведя (думала, будут милые плюшевые медвежата) не сделать ограду для безопасности зрителей", - написала одна из зрительниц в комментариях под видео.

Спасти жизнь укротителя смог его напарник, отогнавший зверя электрошокером.

Видео: ren.tv

Напомним, что медведица сбежала из гаража россиянина и покусала прохожих.

Также читайте о том, что травмированного акробата в инвалидном кресле по улицам Москвы возит добрый медведь.