Сегодня, 25 октября, в Киеве начинается отопительный сезон. С таким заявлением выступил Виталий Кличко.

Причина начала отопительного сезона - ожидаемое похолодание в столице с понедельника, 28 октября.

Кличко добавил, что договоры по закупке газа с "Нафтогазом" заключены, а обслуживающей компанией выступит "Киевтеплоэнерго".

Однако пока не факт, что всем киевлянам стоит радоваться. Ниже объясним, почему.

Прогноз погоды на неделю в Киеве

Многие киевляне действительно смотрели на прогноз погоды и беспокоились, будет ли отопление. Дело в том, что с будущей среды ожидается существенное похолодание. А ночью в субботу и вовсе прогнозируются заморозки.

28 октября, понедельник, днем +15, ночью +7.

29 октября, вторник, днем +10, ночью +6.

30 октября, среда, днем +7, ночью +4.

31 октября, четверг, днем +7, ночью +3.

1 ноября, пятница, днем +7, ночью +2.

2 ноября, суббота, днем +3, ночью -3.

3 ноября, воскресенье, +8, ночью -4.

Прогноз погоды с сайта Гисметео

Однако быть уверенными в том, что все киевские квартиры будут в тепле до начала холодов, нельзя. На запуск системы теплоснабжения на полную мощность, по словам Кличко, понадобится 10 дней. Поэтому тем киевлянам, кому отопление поступит до среды, повезет. Остальным же придется сильно померзнуть.

На всякий случай опубликуем номера телефонов - 1551 и 1557. По ним киевлянам можно и жаловаться на холодные батареи, и вызвать в дом для проверки жилищно-коммунальную инспекцию.

Пока же батареи еще не потеплели, рекомендуем актуальный материал:

Как включить кондиционер на обогрев. Пошаговая инструкция

Киевлянам уже пришли огромные платежки за отопление

"Стране" стало известно о том, что киевляне стали получать платежки за отопление с невероятными суммами - 20-30 тысяч гривен. И это при том, что отопительный сезон еще не начался.

Одно из объяснений непонятных платежек – старые долги за отопление и горячую воду.

Еще одна возможная причина - "Киевэнерго" зная, что будет уходить с рынка коммуналки, начал "рисовать" людям космические цифры.

Как добиться перерасчета за отопление и не заплатить за горячую воду, которую использовали ваши соседи, читайте в нашем материале.

Тарифы на отопление в Киеве 2019

На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов для производителей тепла (ТЭЦ).

Для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен.

Это означает, что речь идет о подорожании почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%. Проект уже прошел общественное обсуждение и по сути может быть базой для пересмотра тарифов для населения.

Итого: если действующий тариф в Киеве - 1654 гривны за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр), то будет ориентировочно 2150 гривен за гигакалорию или 50 гривен за квадрат.

Это означает, что владелец 50-метровой двухкомнатной квартиры в Киеве заплатит за отопление 2500 гривен в месяц, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.

Какие тарифы на отопление будут в других регионах Украины читайте здесь.

Субсидии 2019 - субсидии 2020. Готовят зачистки

Оформиться субсидию на компенсацию коммунальных услуг станет сложнее. В стране готовят новые зачистки субсидиантов.

В постановлении, который принял Кабмин, несколько изменений. Но главное – это увеличение нормы обязательного платежа с 15% до 20%.

Изменив одну "базовую" составляющую формулы, чиновники автоматически увеличили обязательный платеж для каждой конкретной семьи, получающей субсидии.

Также, по новым правилам, претендовать на субсидию можно, если на коммуналку уходит больше 20% ваших доходов.

Все подробности, которые касаются оформления и получения субсидий в 2019 - 2020 годах, читайте в отдельном материале.