Министр Кабмина Дмитрий Дубилет пояснил, что если обязательную публикацию законов в "Урядовом курьере" и "Голосе Украины" отменят и их будут обнародовать на Едином веб-портале органов исполнительной власти, на них будет наложена электронно-цифровая подпись с меткой времени, поэтому изменить их не получится.

Об этом Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

"По поводу вчерашнего законопроекта, которым мы хотим отменить обязательную публикацию законов в печатных изданиях. Некоторые украинцы заволновались, что это может позволить задним числом подменять тексты актов. Мол, бумага надежнее. Давайте я объясню, почему не нужно беспокоиться. Публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании. Будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с меткой времени", - написал он.

По его словам, это дает достаточную гарантию, что текст документа не может быть изменен. Кроме того, информация о времени наложения ЭЦП файла является публичной. Это время синхронизируется с центральными серверами АЦСК. То есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новая ЭЦП, тоже невозможен.

"Если вы немного разбираетесь в этом вопросе, то знаете, что это практически невозможно. Если не разбираетесь, просто поверьте на слово. Если бы вдруг кто-то задал такую себе цель, даже сложно представить масштаб этой спецоперации..." - написал Дубилет.

Кроме того, министр напомнил, что каждый акт, когда принимается по закону рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет подмена, всегда будет бумажный вариант.

Скриншот: Facebook/ Дмитрий Дубилет

Напомним, Кабмин инициировал отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газете "Урядовый курьер" и "Голосе Украины".

Также мы писали, что журналист объяснил почему нельзя отказываться от публикации законов в газетах.