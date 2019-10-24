Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Игоря Поночовного руководителем прокуратуры АР Крым. Указ был подписан 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Игорь Поночовный заявил, что продолжит реализовывать планы и задачи, которые определены Стратегией развития прокуратуры АР Крым на 2019-2021 годы.

"Прокуратуру АР Крым должен возглавлять надежный руководитель, человек, который понимает специфику и особенности работы ведомства. Игорь Поночовный с 2017 года работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал, который сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", - сказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, который представил Поночовного коллектива.

В свою очередь Поночовный пообещал, что факты нарушения прав человека на полуострове не останутся без внимания.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, что прокуратура Крыма вызовет Сенцова и Кольченко для дачи показаний.

Также мы писали о том, что Генпрокуратура создала департамент по преступлениям в Крыму и на Донбассе.