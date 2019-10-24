Украинский боксер Василий Ломаченко, чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе, получил статус франчайзингового чемпиона WBC. Об этом официалmно сообщили на 57-й ежегодной конвенции WBC в Канкуне (Мексика), говорится на официальном сайте организации.

Титул франчайзингового чемпиона предоставляется конкретному боксеру и не передается. После окончания карьеры такой чемпион получает статус почетного чемпиона.

Вместе с этим обязательный претендент по линии WBC 20-летний американский боксер Девин Хэйни, который был временным обладателем пояса в легком весе, стал полноценным чемпионом WBC.

Фото: wbcboxing.com

По данным iSport.ua, предоставление Ломаченко статуса франчайзингового чемпиона WBC связано с желанием его промоутера Боба Арума организовать украинскому боксеру поединок за звание абсолютного чемпиона мира с победителем противостояния Ричард Комми - Теофимо Лопес в начале 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что украинский чемпион Ломаченко подписал новый контракт и останется в боксе еще на 4 года.

Также мы сообщали, что промоутер объяснил, почему украинский боксер Ломаченко может не выйти на ринг в этом году.