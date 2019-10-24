Сегодня "Динамо" играет с "Копенгагеном" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 21:50. Она пройдет на НСК "Олимпийский".

Спортивный обозреватель "Страны" проведет онлайн-репортаж предстоящего матча на нашем сайте в 21:00. В прямом эфире игру покажет канал Футбол 2.

На встречу с Копенгагеном Динамо идет, имея за плечами напряженную победу над Мальме (1:0) и игру вничью с Лугано. Команды Динамо и Копенгаген в еврокубковых играх ранее не встречались. Всего против датских команд Динамо играло 14 раз: 9 игр завершились победой, 3 матча - ничьей и 2 игры были проигрышными. При этом Копенгаген никогда не проигрывал командам из Украины: у коллектива две ничьи и две победы. В групповом этапе Лиги Европы Копенгаген так же как и Динамо играют в седьмой раз: киевляне выходили в плей-офф 5 раз, а датчане - дважды.

Лига Европы, положение команд в турнирной таблице в группе В



После двух туров Копенгаген и Динамо набрали одинаковое количество очков - 4, однако соперники опережают по разнице пропущенных и забитых очков. В итоге датчане на первой строчке, украинцы - на второй. На третьем месте "Мальме" из Швеции, четвертое место у "Лугано" (Швейцария).

В первом туре подопечные Михайличенко обыграли шведов на своем поле 1:0. Во втором вышли в ничью с Лугано 0:0. "Копенгаген" обошел швейцарцев 1:0, а также сыграл вничью с "Мальме" 1:1.

И В Н П З-П О Копенгаген 2 1 1 0 2-1 4 Динамо 2 1 1 0 1-0 4 Мальме 2 0 1 1 1-20-1 1 Лугано 2 0 1 1 1

Настрой команд

Перед игрой главный наставник киевлян Алексей Михайличенко сказал, что игроки набрались опыта и собираются подтвердить статус фаворита. Тренер "динамовцев" похвалил соперников за дисциплину, однако отметил равные силы двух команд. Он также сказал, что 24 октября киевлянам предстоит "перебегать" игроков "Копенгагена". По словам Михайличенко, команда идет к необходимому результату постепенно - от одного матча к другому и ожидает поддержки болельщиков.

Полузащитник клуба Виктор Цыганков перед матчем сказал, что Копенгаген - это атакующая и быстрая команда, с которой ожидают динамичную и интересную игру.

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен рассказал, что его подопечные уважают соперников, но не испытывают к ним страх. Он назвал Динамо хорошей командой, которую они планируют обыгрывать стабильной защитой и маневрами в атаке. На стадионе "Олимпийском" датчане уже играли против Днепра.

Работа метро

Киевская подземка продлит работу на час из-за матча "Динамо-Копенгаген". Перед началом игры станцию метро "Олимпийская" могут ограничить или закрыть на вход. А после окончания матча ограничат поток пассажиров на станциях метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Олимпийская".

К расписанию каждой станции прибавят час. Таким образом, последний поезд из центра отправится 25 октября около 01:15.