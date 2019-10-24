Верховный суд начал рассмотрение вопроса о восстановлении Виктора Шокина в должности генерального прокурора. Об этом 24 октября сообщают Украинские новости с места события.

Заседание началось в 10:00. На суд не явился сам Шокин, однако пришел его представитель. Представитель истца не сообщил, где он находится.

Шокин был генпрокурором с 2015-го по март 2016-го года. Его место занял Юрий Луценко. В 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности. 29 марта 2016 года Рада одобрила снятие Шокина. Депутаты "кнопкодавили", так как проголосовало 289 карточек парламентариев, а в зале их было меньше. 3 апреля 2016 года президент Петр Порошенко уволил Шокина.

Поэтому Виктор Шокин просит полицию расследовать фальсификацию результатов голосования за его отставку. Его заявление было подано 30 августа текущего года. В нем указывается, что 1 августа текущего года экс-депутат Рады Дмитрий Святаш составил нотариально заверенное заявление о том, что он отсутствовал в сессионном зале парламента 29 марта 2016 года и не голосовал за отставку Шокина с поста генпрокурора.

Тем не менее, его голос был учтен как присутствующего в зале. На этом основании Шокин просит правоохранителей внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенном преступлении и открыть уголовное производство.

Напомним, что в расшифровке телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского от 25 июля главы двух государств как раз обсуждают увольнение Шокина, но не называют его фамилии. Трамп называет его "хорошим Генпрокурором, которого незаслуженно отстранили". Зеленский на это отвечает, что в ближайшее время на должность главы ГПУ будет назначен "его человек".

Напомним, что Джулиани передал в Конгресс США заявления Шокина против Байдена.

Также мы писали о том, что в Сети опубликовали свидетельские показания Шокина против Байдена.