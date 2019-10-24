На мировых биржах котируются всего 14 украинских агропродовольственных компаний, и за последний год их суммарная капитализация уменьшилась на 674 миллиона долларов. Об этом пишет UCAB.

Так, сообщается, что в период с октября 2018 года до октября 2019 суммарная капитализация этих компаний уменьшилась на 22% или 674 млн долларов. По состоянию на 20 октября 2019 года, общая капитализация украинских агропредприятий составила 2,3 миллиарда долларов(против 3 млрд долларов в октябре 2018 года - Ред.).

Среди 14 агропредприятий, которые сейчас котируются на биржах, было выделено 5 крупнейших. К ним относятся "Мироновский хлебопродукт" (МХП), "Кернел", "Астарта", "Овостар" и "Индустриальная молочная компания" (ИМК). У четырех компаний из пяти в период с октября 2018 по октябрь 2019 наблюдалось уменьшение капитализации: МХП - на 24% до 940 400 000 долларов, "Кернел" - на 17% до 906 500 000 долларов, "Астарта" - на 31% до 105 200 000 долларов и "Овостар" - на 31% и до 121 500 000 долларов. Положительные изменения произошли только в компании ИМК, капитализация которой выросла на 10% с 105 млн в октябре 2018 до 115 400 000 долларов в октябре текущего года.

Уменьшение стоимости компаний может быть связано с нестабильной политической ситуацией в стране, которая обусловила ухудшение инвестиционного климата.

Инфографика: ucab.ua

Напомним, под Одессой сожгли крупнейшее предприятие по переработке чеснока.

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